"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8
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Ракетный противолодочный комплекс РПК-8
Источник: www.iphotoscrap.com
Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. НПО "Сплав" (входит в Ростех) запустило в серийное производство модернизированные ракеты для противолодочного комплекса РПК-8. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года.
"Завершена модернизация и налажено серийное производство боеприпасов для ракетного противолодочного комплекса РПК-8. На форуме продемонстрируют противолодочную ракету 90Р (индекс после модернизации 90Р1), входящую в состав комплекса", - сказали в пресс-службе.
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26.06.2017
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