"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8



Ракетный противолодочный комплекс РПК-8

Источник: www.iphotoscrap.com Ракетный противолодочный комплекс РПК-8Источник: www.iphotoscrap.com

Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. НПО "Сплав" (входит в Ростех) запустило в серийное производство модернизированные ракеты для противолодочного комплекса РПК-8. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года.

"Завершена модернизация и налажено серийное производство боеприпасов для ракетного противолодочного комплекса РПК-8. На форуме продемонстрируют противолодочную ракету 90Р (индекс после модернизации 90Р1), входящую в состав комплекса", - сказали в пресс-службе.