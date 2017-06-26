В войсках РХБЗ ведется разработка принципиально новых высокоэффективных средств защиты кожи
|
|
Военнослужащий войск РХБЗ
Источник: topwar.ru
ЦАМТО, 26 июня. Для гарантированной защиты военнослужащих в условиях воздействия радиационных, химических и биологических вредных факторов в войсках РХБ защиты проводятся ОКР по модернизации существующих и разработке принципиально новых высокоэффективных средств индивидуальной защиты кожи.
Как пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил генерал-майора Игорь Кириллов, в процессе решения такой задачи используются передовые технологии, а также самые современные синтетические и полусинтетические защитные материалы, изготовленные, в том числе, с применением нанотехнологий.
Отдельные образцы уже существуют в виде макетных образцов, и в ближайшее время будут проходить различные виды испытаний в экспертных научно-исследовательских организациях.
Новая экипировка военнослужащих РХБ защиты будет находиться на уровне лучших зарубежных аналогов, а по ряду защитных и эксплуатационных показателей значительно их превосходить, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.06.2017 Как укрепить интеллектуальное ядро Российской армии
10.05.2017 Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
18.04.2017 Отказалась ли Америка от звездных войн?
24.03.2017 Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил Московский государственный университет
26.12.2016 ИЭМЗ "Купол": стабильность совершенства
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году