В войсках РХБЗ ведется разработка принципиально новых высокоэффективных средств защиты кожи



Военнослужащий войск РХБЗ

Источник: topwar.ru Военнослужащий войск РХБЗИсточник: topwar.ru

ЦАМТО, 26 июня. Для гарантированной защиты военнослужащих в условиях воздействия радиационных, химических и биологических вредных факторов в войсках РХБ защиты проводятся ОКР по модернизации существующих и разработке принципиально новых высокоэффективных средств индивидуальной защиты кожи.

Как пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил генерал-майора Игорь Кириллов, в процессе решения такой задачи используются передовые технологии, а также самые современные синтетические и полусинтетические защитные материалы, изготовленные, в том числе, с применением нанотехнологий.

Отдельные образцы уже существуют в виде макетных образцов, и в ближайшее время будут проходить различные виды испытаний в экспертных научно-исследовательских организациях.

Новая экипировка военнослужащих РХБ защиты будет находиться на уровне лучших зарубежных аналогов, а по ряду защитных и эксплуатационных показателей значительно их превосходить, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.