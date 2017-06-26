Войска РХБ защиты обеспечиваются современными образцами военной и специальной техники



Военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ)

Источник: МО РФ Военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ)Источник: МО РФ

ЦАМТО, 26 июня. Перед Минобороны России стоит задач по доведению к 2020 году обеспеченности Вооруженных Сил современными образцами вооружения, военной и специальной техники до 70 проц.

Об этом в беседе с журналистами рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Кириллов.

Этому процессу в войсках РХБ защиты уделяется первостепенное внимание.

По словам И.Кириллова, планирование переоснащения осуществляется в рамках выделяемых на эти мероприятия бюджетных ассигнований. Определены силы и средства для приоритетного развития.

В войсках РХБ защиты к таковым отнесены – средства разведки и управления, роботизированные и беспилотные комплексы, средства борьбы с высокоточным оружием и системы индивидуальной защиты военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.