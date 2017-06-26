В Санкт-Петербурге состоялась научно-техническая конференция операторов Первой научной роты ВМФ



Военнослужащие ВМС РФ

Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив Военнослужащие ВМС РФИсточник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив

ЦАМТО, 26 июня. В Санкт-Петербурге состоялась VI научно-техническая конференция операторов Первой научной роты ВМФ на тему "Перспективные направления развития науки Военно-морского флота".

Конференцию открыл начальник военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ России "Военно-морская академия" капитан 1 ранга Евгений Якушенко. В своем вступительном слове он акцентировал внимание на актуальности, новизне и практической значимости научных исследований операторов научных рот, их важности для Вооруженных Сил.

В конференции приняли участие операторы научных рот, дислоцированных в Санкт-Петербурге. Это Первая научная рота ВМФ России, научная рота военной академии связи имени маршала С.М.Буденного, научная рота военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, научная рота военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева.

Впервые в конференции приняли участие представители и сотрудники ведущих предприятий промышленности и научных организаций Санкт-Петербурга: предприятие "Адмиралтейские верфи", НПП "Радар ММС", конструкторское бюро СПМБМ "Малахит", публичное акционерное общество "Силовые машины".

Работа конференции проводилась в формате двух секций по темам: "Инновационные технологии Вооруженных Сил Российской Федерации" и "Перспективные направления развития военной науки". В ходе конференции, после детального ознакомления с результатами работы военнослужащих Первой научной роты ВМФ, окончательно сформировалось мнение представителей ОПК о приглашении операторов научной роты ВМФ для назначения на должности младших научных сотрудников и инженеров-программистов. По итогам работы выпущен "Сборник трудов Шестой научно-технической конференции операторов Первой научной роты Военно-морского флота", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.