Водолазы ТОФ обследуют акваторию бухты Двойная острова Матуа



Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото

Источник: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фотоИсточник: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

ЦАМТО, 26 июня. Водолазы Тихоокеанского флота и Русского географического общества со спасательного буксира "СБ-522" проводят обследование акватории бухты Двойная острова Матуа. Во время спусков они также ищут объекты и предметы, представляющие историческую и культурную ценность.

Кроме того, членами экспедиции Министерства обороны и Русского географического общества проводится описание и картирование растительного покрова склона вулкана Сарычева, изучение объектов фортификации, сбор предметов, отражающих жизнь островного гарнизона до 1945 года.

В настоящее время в составе экспедиции работают 148 представителей экспедиционного центра Министерства обороны, Русского географического общества, моряки и военнослужащие Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

Кораблями флота на остров доставлено более 30 ед. различной техники и около 200 тонн грузов.

Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года. По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены различные карты, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.