На форуме "Армия-2017" обсудят инновационные разработки для охраны военных объектов в Арктике
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Форум "Армия-2016"
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости.
ЦАМТО, 26 июня. Вопросы применения технических новинок в области средств охраны объектов военной инфраструктуры в Арктической зоне рассмотрят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в рамках научно-деловой программы.
В ходе тематического круглого стола специалисты Минобороны России обсудят имеющиеся и инновационные разработки предприятий и организаций промышленности в области систем охраны военных объектов, а также возможность их применения в интересах российской армии, в том числе в условиях вечной мерзлоты.
Кроме того, Управлением службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации будет проведен брифинг, посвященный вопросам совершенствования функциональных требований к комплексам технических средств охраны объектов ВС РФ различных категорий с учетом опыта их практического применения.
В мероприятиях научно-деловой программы примут участие представители органов военного управления, предприятий и организаций промышленности, осуществляющих разработку и производство систем безопасности, предназначенных для оснащения объектов военной инфраструктуры.
Мероприятия научно-деловой программы форума "Армия-2017" будут проходить с 23 по 26 августа в формате круглых столов, брифингов, конференций и симпозиумов с участием ведущих ученых, специалистов в научных областях и общественных деятелей.
Для организованного и качественного проведения мероприятий форума на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" подготовлены 23 конференц-зала и переговорные комнаты общей вместимостью более 2 тыс. человек.
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе одной из ведущих выставочных площадок России – в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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26.06.2017
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