Глава СТРАТКОМ о перевооружении ядерных сил США



Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM)

Источник: www.stratcom.mil Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM)Источник: www.stratcom.mil

Глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен, отвечая на прошлой неделе на вопросы журналистов в Вашингтоне, заявил, что скорость модернизации ядерных сил США является "неприемлемой". По словам генерала, на сегодняшний день в его распоряжении находится эффективный инструмент ядерного сдерживания, но чтобы так оставалось и после его ухода с должности, необходимо ускорить процессы модернизации.

Хайтен сказал, что задачи Стратегического командования США очевидны - обеспечить предотвращение и сдерживание атаки на США, а если это невозможно, то гарантировать решительный и эффективный ответ. Главный инструмент, безусловно, - это ядерное оружие.

Генерал отметил, что его часто спрашивают, как США могут позволить себе модернизацию всей ядерной триады с экономической точки зрения, но вопрос, на его взгляд, должен звучать иначе: как американцы могут не позволить себе сделать этого?

Только ядерное оружие сдерживает ведущие державы от мировых войн и потери контроля над собой, по мнению Хайтена. Для того, чтобы обеспечить победу, противнику необходимо будет уничтожить 400 межконтинентальных ракет наземного базирования посреди США. Но даже если такое чудо случится, то ядерным ударом ответят американские подводные лодки.

Хайтен также подчеркнул важность воздушной составляющей ядерной триады. Ее суть в том, что самолеты с ядерными боеприпасами можно послать на задание и отозвать в процессе, тем самым демонстрируя противнику с одной стороны готовность нанести ядерный удар, а с другой - предоставляя ему последний шанс отступиться от своих намерений.

Генерал просит на модернизацию ядерных сил чуть более 6% от оборонного бюджета, чтобы вероятные противники знали, что страна готова к ответу на агрессию и на США нельзя нападать. И он хочет, чтобы бюджет был расписан по годам на много лет вперед, чтобы была хоть какая-то стабильность и понимание в процессах модернизации.

Глава Стратегического командования подытожил, что если кто-то посмеет тронуть США, то "мир - это наша профессия… мы ответим… с такой ошеломляющей мощью, что испортим вам день и сделаем так, что вы никогда не нападете на США. Это и есть наше окончательное сдерживание".

С 2029 по 2032 годы Джон Хайтен хотел бы видеть ввод в строй нового поколения межконтинентальных баллистических ракет, подводных ракетоносцев, бомбардировщиков дальней авиации и ядерных крылатых ракет воздушного базирования. А также внедрение новых технологий командования и управления.

Особое беспокойство генерала вызывает состояние ядерных крылатых ракет воздушного базирования ALCM (Air Launched Cruise Missile). По его словам, они еще работают, но каждый день - это борьба техников и инженеров за их функционирование. В планах - замена старых ракет на крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности LRSO (Long Range Standoff). Но в январе глава Пентагона Джеймс Мэттис высказал сомнение, что эти ракеты смогут выступать как эффективный инструмент сдерживания России и Китая.

В целом глава СТРАТКОМ смотрит с пессимизмом на обозначенные сроки модернизации ядерной триады. По его мнению, с закупками вооружений никогда ничего не происходит по плану, а в случае с ядерным перевооружением непонятно даже где начинать исправлять проблемы в процедурах закупок.

Хайтен привел в пример программу размещения ракет Minuteman I, когда финансирование программы началось в 1959 году, а в 1964 году уже встали на боевое дежурство 800 ракет по всей стране. Стоило это 17 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшний день.

Текущая же программа по замене находящихся в строю Minuteman III на новые ракеты оценивается в 84 миллиарда долларов, планируется размещение 400 ракет, но на полноценное боевое дежурство они встанут скорее всего лишь в 2035 году. Разница в сроках и цене программ впечатляет. Такая же ситуация и с новыми подводными лодками.

Глава Стратегического командования считает, что виноваты в этом все: американские политики, финансисты, военные закупщики, компании-производители. Все являются частью процесса и несут ответственность.

Любопытно, что Хайтен в качестве примера для изучения привел подход Северной Кореи. По его мнению, КНДР не боится проводить испытания, проваливать их, снова пытаться и снова терпеть крах, но при этом и извлекать из неудач уроки, чтобы исправить ошибки и в итоге добиться успеха. Это позволяет КНДР стремительно развивать свою ракетную и ядерную программу.

В США же все боятся неудач и заголовков газет. Генерал имел в виду то, как негативно пресса освещала крушение аппарата компании Blue Origin в 2011 году. Хайтен считает, что американцам в его командовании надо позволить рисковать и "не связывать инженерам руки", и ставит в пример SpaceX, которая несмотря на неудачи продолжает двигаться вперед.

Другая проблема - это бюрократия и микроменеджмент.

Глава СТРАТКОМ хотел бы видеть небольшое число людей, наделенных большими возможностями, автономностью и правами в процессах закупок, но и большей ответственностью. Эти люди не должны сидеть в своих офисах и двигать бумажки. Их прямая обязанность - это быть "на земле", в индустрии, в теме, среди поставщиков. Если они не справляются, их надо быстро увольнять и заменять на более расторопных.

Генерал Хайтен пообещал, что не даст спуску ни военным, ни военно-промышленному комплексу, и заставит всех ускорить процессы модернизации ядерных сил.

Пока же ожидается, что только в октябре этого года администрация Трампа пересмотрит ядерную стратегию США, и появится ясность в бюджетах и акцентах модернизации.

Глава Стратегического командования заявил, что США должны учиться на своей истории и не расслабляться, полагаясь на сложившийся в мире ядерный статус-кво. Ничто не вечно под луной.

Хайтен сказал: "Надежность наших систем вооружений уже неприемлема, и с каждым годом ситуация будет становиться все хуже. Я беспокоюсь, что наша нация не сможет двигаться достаточно быстро, чтобы не отставать от наших противников".

Илья Плеханов