Кожин заявил о переговорах с рядом стран о поставках военно-морской техники
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Малый ракетный корабль (МРК) на воздушной подушке Самум. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой о поставках военно-морской техники, заявил журналистам в понедельник помощник президента по вопросам Военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"Легче назвать страны, которые сегодня не подали заявки о приобретении российской военно-морской техники. Выполняются контракты с нашим традиционными партнерами - Индией, Китаем, Вьетнамом… И Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой", - сказал он.
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26.06.2017
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