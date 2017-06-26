Кожин заявил о переговорах с рядом стран о поставках военно-морской техники



Малый ракетный корабль (МРК) на воздушной подушке Самум. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Малый ракетный корабль (МРК) на воздушной подушке Самум. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой о поставках военно-морской техники, заявил журналистам в понедельник помощник президента по вопросам Военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Легче назвать страны, которые сегодня не подали заявки о приобретении российской военно-морской техники. Выполняются контракты с нашим традиционными партнерами - Индией, Китаем, Вьетнамом… И Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой", - сказал он.