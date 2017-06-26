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Эксперт рассказал, к чему может привести возможный выход США из ДРСМД

27.06.2017 РИА Новости 140 0
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Эксперты скептически отнеслись к идее «секторальной» ПРО
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) означал бы полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

"Это провокационные призывы, учитывая, что договор по РСМД важен для безопасности как России, так и США. Выход Соединенных Штатов из договора РСМД означал бы новую гонку вооружений и полную дестабилизацию военно-политической ситуации в мире. Поэтому Россия рассчитывает, что это призывы отдельных конгрессменов, сенаторов, и (они) не отражают политику администрации США в целом", - сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, все заявления о том, что Россия якобы нарушает договор по РСМД, носят искусственный характер, не основаны на реальности и являются либо намеренной ложью, либо неверной интерпретацией данных технических средств разведки США.

Эксперт подчеркнул, что действующие российские ракетные системы вооружений не нарушают договор по РСМД и Россия строго придерживается всех его положений. "Мы не заинтересованы в выходе из договора, рассчитываем, что администрация президента Трампа будет также взвешенно подходить к соблюдению данных соглашений", - добавил Коротченко.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору РСМД как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
26.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД

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