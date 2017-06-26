Спутник Минобороны выведен на целевую орбиту и принят на управление
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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Спутник получил номер "Космос-2519", он будет фотографировать космические объекты
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спутник Минобороны РФ, запущенный в пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракетой-носителем "Союз-2.1в", выведен на целевую орбиту. Аппарат принят на управление и получил номер "Космос-2519", сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, в расчетное время выведен на целевую орбиту и в 22:27 мск принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - сказали в министерстве.
Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально, отметили в Минобороны.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2519", - уточнили в пресс- службе министерства.
Новый спутник "Космос-2519" будет фотографировать космические объекты. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Космический аппарат представляет из себя космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки. В качестве полезной нагрузки на платформу установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли, аппаратура для съемки космических объектов", - рассказали в министерстве.
"Союз-2.1в" с аппаратом Минобороны на борту стартовал в пятницу с Плесецка в 21:04 мск, с пусковой установки № 4 площадки № 43. Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. В 21:12 мск от ракеты отделился блок "Волга", продолживший выведение спутника на орбиту.
Это третий успешный запуск легкой двухступенчатой ракеты "Союз-2.1в", находящейся на летно-конструкторских испытаниях. Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015 года.
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26.06.2017
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