Объем поставок военно-морской техники из РФ с 2000 года составил $24 млрд
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Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС
Всего "Рособоронэкспорт" экспортировал около 50 боевых кораблей
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объем поставок военно-морской техники "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") с 2000 года составил около $24 млрд, компания экспортировала около 50 боевых кораблей, сообщила в понедельник ее пресс-служба.
"За последние годы доля "моряков" в объеме экспортных поставок "Рособоронэкспорта" в среднем составляет около 12%. Это, кстати, сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран - экспортеров продукции военного назначения. Начиная с 2000 года мы поставили на экспорт около 50 боевых кораблей. Треть из них - подводные лодки", - приводит она слова гендиректора компании Александра Михеева в преддверии Международного военно-морского салона "МВМС-2017".
"Суммарный объем поставок военно-морской техники за этот период составил около $24 млрд", - добавил он.
По словам Михеева, задача "Рособоронэкспорта" на МВМС-2017 - заложить основу для подписания новых контрактных документов.
Компания представит на морском салоне весь спектр поставляемых иностранным заказчикам вооружения и техники для военно-морских сил. Ряд образцов будут демонстрироваться в рамках военно-морских салонов впервые, а уже известную на оружейном рынке продукцию выставят со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. Представители компании проведут встречи с более чем 20 иностранными делегациями.
Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.
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26.06.2017
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