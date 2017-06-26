Объем поставок военно-морской техники из РФ с 2000 года составил $24 млрд



Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Всего "Рособоронэкспорт" экспортировал около 50 боевых кораблей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объем поставок военно-морской техники "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") с 2000 года составил около $24 млрд, компания экспортировала около 50 боевых кораблей, сообщила в понедельник ее пресс-служба.

"За последние годы доля "моряков" в объеме экспортных поставок "Рособоронэкспорта" в среднем составляет около 12%. Это, кстати, сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран - экспортеров продукции военного назначения. Начиная с 2000 года мы поставили на экспорт около 50 боевых кораблей. Треть из них - подводные лодки", - приводит она слова гендиректора компании Александра Михеева в преддверии Международного военно-морского салона "МВМС-2017".

"Суммарный объем поставок военно-морской техники за этот период составил около $24 млрд", - добавил он.

По словам Михеева, задача "Рособоронэкспорта" на МВМС-2017 - заложить основу для подписания новых контрактных документов.

Компания представит на морском салоне весь спектр поставляемых иностранным заказчикам вооружения и техники для военно-морских сил. Ряд образцов будут демонстрироваться в рамках военно-морских салонов впервые, а уже известную на оружейном рынке продукцию выставят со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. Представители компании проведут встречи с более чем 20 иностранными делегациями.

Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.