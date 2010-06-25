ОДК испытывает новую систему управления для двигателя ПД-14
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Турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14 №100-07 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ
Источник: http://www.uecrus.com/
Разработка обеспечивает оперативную диагностику и защиту силовой установки
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) проводит квалификационные испытания системы автоматического управления для российского гражданского двигателя нового поколения ПД-14.
Комплексная электронно-гидромеханическая система автоматического управления (САУ) для ПД-14 разработана на пермском предприятии «ОДК – СТАР». Данная система с полной ответственностью (типа FADEC) соответствует лучшим мировым аналогам.
В ее состав входит электронный регулятор двигателя РЭД-14, который обеспечивает комплексное всережимное управление двигателем, оперативную диагностику и защиту двигателя, а также информационный обмен с системами самолета и его силовой установки. При комплектации электронного регулятора используются современные российские компоненты и элементная база.
«Мы завершили разработку конструкторской документации новой САУ и освоили опытное производство ее агрегатов, в настоящее время продолжается освоение серийного производства», – прокомментировал управляющий директор «ОДК – СТАР» Сергей Остапенко.
По его словам, квалификационные испытания системы должны быть завершены в этом году. При этом полностью обеспечена комплектация агрегатами САУ уже изготовленных опытных двигателей ПД-14. «В ходе летных испытаний ПД-14 замечаний к работе системы автоматического управления не отмечено», – заявил Сергей Остапенко.
Напомним, что в настоящее время ОДК проводит комплексные испытания двигателя ПД-14. В течение 2015-2017 гг. проведены 1-й и 2-й этапы летных испытаний. Кроме того, успешно проведен ряд специальных видов тестирований.
Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Двигатель ПД-14 представлен ОДК на проходящем в эти дни международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show 2017.
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20.06.2017
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