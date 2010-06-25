ОДК представила в Фарнборо макет двигателя ПД-14
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Макет двигателя ПД-14
Источник: Ростех
Он создается для самолета МС-21 на нескольких предприятиях корпорации
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) продемонстрировала на международной авиационной выставке Farnborough International Airshow 2016 макет двигателя ПД-14 размером 1:3.
«Работа над этой перспективной силовой установкой нового отечественного самолета МС-21-300 осуществляется широкой кооперацией предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. В том числе около 35% деталей и узлов производит Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО)», – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
В ходе освоения двигателя применяются линейная сварка трением, литье деталей из интерметаллида титана, крупногабаритное тонкостенное литье, технология изготовления полой широкохордной вентиляторной лопатки, пояснили в УМПО.
Участие в проекте создания двигателей для гражданского самолета МС-21 является одним из приоритетных направлений деятельности УМПО.
Объединенная двигателестроительная корпорация – интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. В общей сложности в ОДК работают более 70 тыс. человек.
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20.06.2017
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