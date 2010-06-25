Польша получила первый самолет Gulfstream G550 для правительственных перевозок

21 июня 2017 года в международный аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена прибыл первый из двух заказанных для ВВС Польши административных самолетов Gulfstream G550, которые будут использованы для правительственных перевозок. Самолет с бортовым номером "0001" получил название "Ksiaze Jozef Poniatowski" и поступил на вооружение 1-й транспортной авиационной базы (1 Baza Lotnictwa Transportowego) ВВС Польши в аэропорту Варшавы.

Первый полученный ВВС Польши административный самолет Gulfstream G550 (бортовой номер "0001", название "Ksiaze Jozef Poniatowski"), предназначенный для правительственных перевозок. Варшава, 21.06.2017 (с) Wojciech Mazurkiewicz / wmazurkiewicz.pl

Министерство национальной обороны Польши 14 ноября 2016 года заключило контракт стоимостью 440 млн злотых (111 млн долл) с американской компанией General Dynamics Gulfstream Aerospace Corporation на поставку для ВВС Польши двух больших бизнес-джетов Gulfstream G550 в VIP-варианте. Оба самолета новой постройки в восьмиместной конфигурации, по условиям контракта, должны быть поставлены к 15 августа 2017 года. Сообщается, что второй самолет G550 (бортовой номер "0002", название "General Kazimierz Pulaski") должен прибыть в середине июля. Эксплуатация обеих самолетов по назначению будет начата осенью 2017 года.

В мае 2017 года польский авиаремонтный завод WZL-2 в Быдгоще подписал с General Dynamics Gulfstream Aerospace Corporation соглашение о создании на его базе центра сервисного обслуживания двух указанных самолетов G550.

Помимо закупки двух самолетов Gulfstream G550, министерство национальной обороны Польши 31 марта 2017 года также подписало контракт стоимостью 2,06 млрд злотых (523,6 млн долл), с американской корпорацией Boeing на закупку для ВВС Польши трех административных самолетов Boeing Business Jet 2 (BBJ2), выполненных в VVIP конфигурации на основе лайнеров Boeing 737-800NG, для перевозки высших польских должностных лиц.

По условиям контракта, один самолет BBJ2 (бортовой номер "0003", название "Marshal Jozef Pilsudski") будет поставлен уже 15 ноября 2017 года из числа машин, бывших в эксплуатации. Фактически это будет обычный пассажирский Boeing 737-800NG, который будет частично модифицирован для перевозки VVIP, получив четырехместную кабину "главных пассажиров" и сохранив при этом пассажирский салон на восемь мест бизнес-класса и 120 мест экономического класса. Два других самолета BBJ2 (бортовые номера "0004" и "0005") будут самолетами полностью новой постройки в полной VVIP комплектации и должны быть поставлены Польше 15 сентября и 15 ноября 2020 года.

Вопрос о приобретении Польшей новых самолетов для правительственных перевозок встал ввиду прекращения использования ранее эксплуатировавшихся для этих задач в ВВС Польши советских самолетов Ту-154М и Як-40, последовавшего за катастрофой польского правительственного Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.

В настоящее время для правительственных перевозок используются два арендованных с декабря 2013 года у польской авиакомпании LOT самолета Embraer ERJ-170-200 LR.