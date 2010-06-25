Новая партия самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С" поставлена в Азербайджан
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Как сообщил 24 июня 2017 года азербайджанский веб-ресурс az.azeridefence.com , накануне в Баку российским морским паромом "Композитор Рахманинов" из России была доставлена новая партия (как можно судить, дивизионный комплект) самоходных противотанковых ракетных комплексов 9К123 "Хризантема-С", приобретенных министерством обороны Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана заключило контракт с АО "Рособоронэкспорт" на закупку партии самоходных ПТРК 9К123 "Хризантема-С" в 2014 году, и поставка первой их партии была произведена в 2015 году.
Выгруженные в порту Баку очередные доставленные в Азербайджан боевые машины 9П157-2 и 9П157-3 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К123 "Хризантема-С", июнь 2017 года (с) министерство обороны Азербайджана / az.azeridefence.com
Комментарий bmpd. По имеющейся информации, данная поставка является частью возобновленных поставок российского вооружения и боевой техники в Азербайджан по ранее заключенным контрактам. Ранее поставки были приостановлены более чем на год из-за финансовых проблем азербайджанской стороны, однако к настоящему времени, как можно судить, разногласия сторон по поводу оплаты урегулированы.
Выгруженные в порту Баку очередные доставленные в Азербайджан боевые машины 9П157-2 и 9П157-3 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К123 "Хризантема-С", июнь 2017 года (с) министерство обороны Азербайджана / az.azeridefence.com
Видео (с) Azeri Defence:
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24.06.2017
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