Диверсификация оборонно-промышленного комплекса – первый этап и первые результаты



Дмитрий Рогозин

Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 23 сентября 2016 года № Пр-1845 в части производства организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 16 июня 2017 года в городе Санкт-Петербург заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным проведена военно-промышленная конференция "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в интересах топливно-энергетического комплекса – стратегия перемен".

Конференция подвела итоги первого этапа программной работы по решению задач диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах топливно-энергетической отрасли.

"По итогам мероприятия будет издан сборник материалов, в который войдут вышеуказанные выступления и доклады, а также дополнительные доклады организаций оборонно-промышленного комплекса, заявленные в рамках повестки конференции"

В своем приветственном слове к участникам конференции Дмитрий Рогозин особо подчеркнул, что она проводится под лозунгом "Делай в России!". "За последние несколько лет промышленность доказала, что мы можем производить продукцию, не уступающую по качеству иностранным аналогам", - отметил он.

На выставочной экспозиции представлена продукция 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, представивших более 100 образцов и макетов продукции, произведенной в интересах топливно-энергетической отрасли. Свою продукцию продемонстрировали предприятия государственных корпораций "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", а также АО "РУСПРОМ" и ОАО "Корпорация "Росхимзащита". Промышленность Северо-Западного региона была представлена предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области: АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", АО "ЛМЗ им.К.Либкнехта", ФГУП "Крыловский государственный научный центр", ОАО "ЛСЗ "Пелла", ПАО "Звезда", АО СКБ "Турбина", ОАО "Авангард", ОАО "Алтек".

Обсуждение процесса диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса было продолжено в рамках круглого стола.

В ходе своего выступления Дмитрий Рогозин обратил внимание, что за последние пять лет объем продукции, выпускаемой оборонной промышленностью в интересах ТЭКа, существенно вырос. Однако в целом доля предприятий ВПК в закупаемой топливно-энергетическим комплексом страны продукции все еще мала. Увеличение доли поставок в данную отрасль оборудования, произведенного предприятиями оборонного комплекса, названа им как одна из основных задач.

Обсуждение вопросов исполнения поручений Президента Российской Федерации продолжили заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

В рамках диалога предприятий промышленности оборонной и топливной отраслей выступили представители ПАО "Транснефть", ПАО "Россети", государственной корпорации "Ростех" (АО "ОДК"), госкорпорации "Роскосмос" (ОАО "ОРКК"), госкорпорации "Росатом" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ").

Практическое решение обсуждаемых задач было предложено в выступлениях вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, а также представителей госкорпорации "Внешэкономбанк" и АО "Российский экспортный центр".

Принципы и подходы к процессу диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса были озвучены в выступлениях представителей АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Звезда", ГУП "Крыловский государственный научный центр".

Проблемы взаимодействия предприятий промышленности и внедрения технологических решений мирового уровня в их производство были обсуждены в ходе выступлений представителей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и АНО "Агентство по технологическому развитию".

Всего в работе конференции приняли участие более 170 делегатов, это представители из более 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 30 государственных органов, региональных правительств, различных организаций.

По итогам мероприятия будет издан сборник материалов, в который войдут вышеуказанные выступления и доклады, а также дополнительные доклады организаций оборонно-промышленного комплекса, заявленные в рамках повестки конференции.

Цикл военно-промышленных конференций, посвященных реализации поручений Президента Российской Федерации о диверсификации оборонно-промышленного комплекса, будет продолжен в городе Воронеж в IV квартале 2017 года в части выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в сфере телекоммуникационных технологий и систем связи.

МОСКВА, пост-релиз о проведении ВПК и выставки "Диверсификация ОПК в интересах ТЭК – стратегия перемен"