Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Неудачное испытание SM-3 Block IIA

26.06.2017 Военный паритет 91 0
0
Понравилась новость?
 0
SM-3 Block IIA
Первый пуск противоракеты SM-3 Block IIA с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), 3 февраля 2017
Источник: DefenseTech

ВМС США провели неудачную стрельбу по баллистической цели противоракетой типа SM-3 Block IIA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).

Пуск противоракеты был произведен с борта эсминца John Paul Jones, оснащенного системой Aegis новейшей версии Baseline 9.C2. Мишень, имитирующая БР средней дальности, была запущена с ракетного полигона Кауаи (Гавайи). Эсминец обнаружил цель и отслеживал на экране радара AN/SPY-1, но не смог ее уничтожить. Это был второй тест системы Baseline 9.C2 - первый был успешный, состоялся в феврале, в нем также участвовал "Пол Джонс."

Сообщается, что сотрудники программы ведут подробный анализ тестовых данных. Это был четвертый пуск противоракеты SM-3 Block IIA и второй с этого корабля. Ракета разрабатывается компанией Raytheon и является совместным продуктом США и Японии, предназначенным для противодействия ракетной угрозе со стороны Северной Кореи.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
Иджис
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы