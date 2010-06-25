Неудачное испытание SM-3 Block IIA
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Первый пуск противоракеты SM-3 Block IIA с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), 3 февраля 2017
Источник: DefenseTech
ВМС США провели неудачную стрельбу по баллистической цели противоракетой типа SM-3 Block IIA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).
Пуск противоракеты был произведен с борта эсминца John Paul Jones, оснащенного системой Aegis новейшей версии Baseline 9.C2. Мишень, имитирующая БР средней дальности, была запущена с ракетного полигона Кауаи (Гавайи). Эсминец обнаружил цель и отслеживал на экране радара AN/SPY-1, но не смог ее уничтожить. Это был второй тест системы Baseline 9.C2 - первый был успешный, состоялся в феврале, в нем также участвовал "Пол Джонс."
Сообщается, что сотрудники программы ведут подробный анализ тестовых данных. Это был четвертый пуск противоракеты SM-3 Block IIA и второй с этого корабля. Ракета разрабатывается компанией Raytheon и является совместным продуктом США и Японии, предназначенным для противодействия ракетной угрозе со стороны Северной Кореи.
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23.06.2017
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