Неудачное испытание SM-3 Block IIA



Первый пуск противоракеты SM-3 Block IIA с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), 3 февраля 2017

Источник: DefenseTech Первый пуск противоракеты SM-3 Block IIA с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), 3 февраля 2017Источник: DefenseTech

ВМС США провели неудачную стрельбу по баллистической цели противоракетой типа SM-3 Block IIA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).

Пуск противоракеты был произведен с борта эсминца John Paul Jones, оснащенного системой Aegis новейшей версии Baseline 9.C2. Мишень, имитирующая БР средней дальности, была запущена с ракетного полигона Кауаи (Гавайи). Эсминец обнаружил цель и отслеживал на экране радара AN/SPY-1, но не смог ее уничтожить. Это был второй тест системы Baseline 9.C2 - первый был успешный, состоялся в феврале, в нем также участвовал "Пол Джонс."

Сообщается, что сотрудники программы ведут подробный анализ тестовых данных. Это был четвертый пуск противоракеты SM-3 Block IIA и второй с этого корабля. Ракета разрабатывается компанией Raytheon и является совместным продуктом США и Японии, предназначенным для противодействия ракетной угрозе со стороны Северной Кореи.