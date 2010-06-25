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F-35. Была гипоксия, пришла "АЛИС"

26.06.2017 Военный паритет 79 0
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F-35B
F-35B
Источник: Lockheed Martin

Истребители F-35B на базе Юма (Аризона, США) временно не выполняют полеты из-за проблем с системой технической поддержки ALIS (Autonomic Logistics Information System), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).

Эта система играет жизненно важную роль на всем этапе эксплуатации самолета - от планирования миссий до технического обслуживания. В апреле версия ALIS 2.0.2 была установлена на F-35A и F-35C, однако приключилась задержка с F-35B.

Бюро совместной программы F-35 направило инженеров для решения проблем, связанных с обновлением системы. Отмечается, что "коды обслуживания неправильно отражаются в системе". Критики F-35, скорее всего, воспользуются проблемой программного обеспечения как еще одним "убедительным доказательством" того, что знаменитый самолет сконструирован неправильно, тем более, что эта проблема случилась через несколько дней после того, как ВВС США запретили полеты на истребителях F-35A на базе Люк в связи с жалобами пилотов на гипоксию. С 2011 года было 15 таких жалоб, пять были озвучены в прошлом месяце.

В пресс-службе ВВС США (крупнейший оператор самолетов этого типа) сообщили, что не знают каких-либо проблем с ПО истребителя F-35A.
23.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C

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