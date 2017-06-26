Мархайм - британская база F-35



Истребители Tornado на базе Мархайм королевских ВВС Великобритании

Источник: Wikimapia Истребители Tornado на базе Мархайм королевских ВВС ВеликобританииИсточник: Wikimapia

Министерство обороны Великобритании объявило в среду, что в 2018 году будет создана база для размещения истребителей F-35 Lightning II, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (22 июня).

Реконструкция базы Мархайм обойдется в более 170,6 млн долл США и будет выполнена местными компаниями Galliford Try и Lagan Construction Ltd. Отмечается, что база будет соответствовать "самолетам мирового класса", какими являются F-35.

По контракту будет построен современный ангар на 12 истребителей, часть которых будет развертываться на авианосцах класса Queen Elizabeth. Будут обновлены существующие постройки на базе, в том числе ВПП и рулежные дорожки, добавлены площадки для вертикального взлета и посадки.