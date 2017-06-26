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Мархайм - британская база F-35

26.06.2017 Военный паритет 95 1
Разделы: Авиация, Флот
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Мархайм
Истребители Tornado на базе Мархайм королевских ВВС Великобритании
Источник: Wikimapia

Министерство обороны Великобритании объявило в среду, что в 2018 году будет создана база для размещения истребителей F-35 Lightning II, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (22 июня).

Реконструкция базы Мархайм обойдется в более 170,6 млн долл США и будет выполнена местными компаниями Galliford Try и Lagan Construction Ltd. Отмечается, что база будет соответствовать "самолетам мирового класса", какими являются F-35.

По контракту будет построен современный ангар на 12 истребителей, часть которых будет развертываться на авианосцах класса Queen Elizabeth. Будут обновлены существующие постройки на базе, в том числе ВПП и рулежные дорожки, добавлены площадки для вертикального взлета и посадки.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9825
№1
26.06.2017 03:53
Ангары с микраклиматом,а то вдруг дождь поидет.
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