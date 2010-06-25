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F-16 должен сблизить Моди и Трампа

26.06.2017 Военный паритет 76 0
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F-16 Block 70
Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70
Источник: Lockheed Martin

Должностные лица Индии и США работают сверхурочно, чтобы подготовить базу для заключения контракта по перемещению в Индию сборочной линии истребителей F-16 во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на economictimes.indiatimes.com (23 июня).

Сообщается, что остается много нерешенных пунктов, но чиновники пытаются доработать хотя бы рамки будущего соглашения, чтобы главы обеих стран могли заявить об этом во время встречи. Моди вылетает в США завтра.

США желают быть уверенными в том, что Индия будет соблюдать все обязательства по сохранности передаваемых технологий. Законы США на этот счет чрезвычайно сложны и требовательны. У Индии также есть вопросы, например, не впасть в слишком большую зависимость от США по этой программе.

В минувший понедельник компания Lockheed Martin объявила о подписании "знакового соглашения" с индийской фирмой Tata Advanced Systems Limited, в котором утверждается, что компании намерены объединить усилия для лицензионного производства истребителей F-16 Block 70 в Индии. Однако ВВС Индии до сих пор не заказали 100 или более однодвигательных истребителей, необходимых ля замены МиГ-21.

"Локхид" заявляет, что не встречает никакого сопротивления в администрации Трампа насчет будущей сделки.
23.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
F-16
МиГ-21
Компании
Lockheed-Martin
Tata Motors

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