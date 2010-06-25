Су-30МКИ могут получить ракеты воздушного боя большой дальности



Испытательный пуск УР воздушного боя Astra c борта истребителя Су-30МКИ

Источник: ист. indiandefensenews.in Испытательный пуск УР воздушного боя Astra c борта истребителя Су-30МКИИсточник: ист. indiandefensenews.in

Правительство Индии планирует оснастить истребители Су-30МКИ новым оружием, в частности, УР воздушного боя большой дальности, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на India Today Group (22 июня).

Отмечается, что дальность ракеты, "подобной Meteor'у" (европейская УР класса "воздух-воздух" с прямоточным двигателем), может составить 120 км (74 мили). В местных СМИ уже появлялись известия, что Нью-Дели ведет переговоры с Москвой по модернизации самолетов этого типа. Известно, что истребители получат на вооружение сверхзвуковые КР типа Brahmos-A.

В настоящее время ВВС Индии располагают парком из 240 истребителей этого типа, самолеты строятся по лицензии на заводе государственной компании HAL.