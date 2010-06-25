Су-30МКИ могут получить ракеты воздушного боя большой дальности
|
|
Испытательный пуск УР воздушного боя Astra c борта истребителя Су-30МКИ
Источник: ист. indiandefensenews.in
Правительство Индии планирует оснастить истребители Су-30МКИ новым оружием, в частности, УР воздушного боя большой дальности, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на India Today Group (22 июня).
Отмечается, что дальность ракеты, "подобной Meteor'у" (европейская УР класса "воздух-воздух" с прямоточным двигателем), может составить 120 км (74 мили). В местных СМИ уже появлялись известия, что Нью-Дели ведет переговоры с Москвой по модернизации самолетов этого типа. Известно, что истребители получат на вооружение сверхзвуковые КР типа Brahmos-A.
В настоящее время ВВС Индии располагают парком из 240 истребителей этого типа, самолеты строятся по лицензии на заводе государственной компании HAL.
|
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.03.2017 Интервью директора по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктора Кладова
27.03.2017 Топ-5 самых выгодных российско-индийских военных проектов
20.02.2017 Aero India 2017: российские результаты индийского авиасалона
17.02.2017 Переходим на гиперзвук
17.02.2017 ОАК расширяет рамки сотрудничества с Индией
16.02.2017 Россия примет участие в тендере на 400 истребителей для ВВС Индии
15.02.2017 В Индии по российской лицензии создано около 300 двигателей для истребителей Су-30МКИ
14.02.2017 Су-30МКИ - лучший выбор для государств с большой территорией и обширными акваториями - презентация корпорации "Иркут"