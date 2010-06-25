"Гольфстрим-600" показывает прыть



Первый полет 4-го летного образца бизнес-джета Gulfstream G600

Источник: gulfstreamnews.com Первый полет 4-го летного образца бизнес-джета Gulfstream G600Источник: gulfstreamnews.com

Компания Gulfstream Aerospace Corp. заявила о первом полете четвертого самолета типа Gulfstream G600, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на веб-сайт компании (21 июня).

Этот полет выполнен всего лишь через шесть недель после полета третьего прототипа, что еще больше добавляет уверенности в программе G600, говорится в пресс-релизе. Самолет взлетел с международного аэропорта Саванна-Хилтон (Джорджия, США) в 18:50, полет продолжался 1 ч 18 минут, была достигнута высота 15540 м и скорость 0,925М.

На сегодняшний день четыре самолета выполнили более 130 полетов. Сертификат FAA будет получен в 2018 году, поставки клиентам запланированы с конца будущего года.