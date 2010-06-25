Болгария пытается оттянуть платежи по истребителям



Истребители Lockheed Martin F-16AМ/BМ ВВС Португалии

Источник: R. Bruno / ВВС Португалии Истребители Lockheed Martin F-16AМ/BМ ВВС ПортугалииИсточник: R. Bruno / ВВС Португалии

23 июня министр обороны Болгарии Крассимир Каракачанов (Krassimir Karakachanov), выступая в Национальном собрании, подтвердил, что страна не будет покупать бывшие в употреблении истребители F-16 из Португалии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на sofiaglobe.comе (23 июня).

Причина в том, что платежи за эти самолеты в первое время будут больше, чем ожидалось. Переговоры с Швецией (Gripen) и Италией (Typhoon) продолжаются. Болгария планирует приобрести восемь многоцелевых истребителей на сумму 1,5 млрд левов. София пытается отсрочить платежи, по меньшей мере, на 8 лет. Болгария должна обновить парк боевых самолетов, чтобы привести свои ВВС под стандарты НАТО.

Министр заявил, что было бы желательно, если платежи будут отложены на более чем 10 лет, чтобы ослабить нагрузку на бюджет страны. "Идея заключается в том, чтобы мы выплатили первый взнос после завершения поставок, и решить вопрос, когда будет поставлен первый самолет - через два или три года после подписания контракта", говорит министр.