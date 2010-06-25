Новые японские ПКР на защите "островов первой цепи"
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3D-концепт японской ПКР XASM-3
Источник: blog.goo.ne.jp/sekiseikai_2007
На выставке MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems & Technologies) была представлена информация о японской противокорабельной ракете XSSM, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (23 июня).
Сообщается, что ракета создается на базе ПКР Тип 88, которая, в свою очередь, разработана на основе технологий SSM-1. Впервые информация о новой ракете появилась в 2012 году как о "технологически менее рискованном и менее дорогом по стоимости семействе противокорабельных ракет". Отмечалось, что ПКР будет поставляться в трех вариантах - корабельного базирования, авиационного и берегового.
В конце января 2017 года споттеры сообщили о пуске ПКР с опытового корабля JS Asuka на основании того, что корабль вернулся на базу с пустым пусковым контейнером.
По мнению наблюдателей, XSSM имеет много общего с ПКР воздушного базирования XASM-3, которая, по слухам, недавно была испытана. XASM-3 способна достигать скорости 3М благодаря прямоточному ВРД (подобной на европейской УР воздушного боя Meteor и французской КР ASMP-A с ядерным оснащением). На конечном участке траектории ракета летит близко к уровню моря для затруднения перехвата средствами ПВО/ПРО.
Основные характеристики XASM-3
- Длина 5,25 м
- Скорость 3М
- Дальность 80 морских миль (ок. 150 км) и более
- Стартовая масса 900 кг
- Система наведения - инерциальная/GPS + активная/пассивная система
Считается, что разработка ПКР XSSM и XASM-3 имеет стратегическое значение для Японии, поскольку поможет заблокировать "первую цепь островов" от Японского архипелага до Тайваня в случае военных действий со стороны КНР.
Модернизация и эволюционный путь японских противокорабельных ракет Источник: blogs.yahoo.co.jp
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24.06.2017
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