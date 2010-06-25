Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новые японские ПКР на защите "островов первой цепи"

26.06.2017 Военный паритет 85 0
0
Понравилась новость?
 0
3D-концепт японской ПКР XASM-3
3D-концепт японской ПКР XASM-3
Источник: blog.goo.ne.jp/sekiseikai_2007

На выставке MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems & Technologies) была представлена информация о японской противокорабельной ракете XSSM, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (23 июня).

Сообщается, что ракета создается на базе ПКР Тип 88, которая, в свою очередь, разработана на основе технологий SSM-1. Впервые информация о новой ракете появилась в 2012 году как о "технологически менее рискованном и менее дорогом по стоимости семействе противокорабельных ракет". Отмечалось, что ПКР будет поставляться в трех вариантах - корабельного базирования, авиационного и берегового.

В конце января 2017 года споттеры сообщили о пуске ПКР с опытового корабля JS Asuka на основании того, что корабль вернулся на базу с пустым пусковым контейнером.

По мнению наблюдателей, XSSM имеет много общего с ПКР воздушного базирования XASM-3, которая, по слухам, недавно была испытана. XASM-3 способна достигать скорости 3М благодаря прямоточному ВРД (подобной на европейской УР воздушного боя Meteor и французской КР ASMP-A с ядерным оснащением). На конечном участке траектории ракета летит близко к уровню моря для затруднения перехвата средствами ПВО/ПРО.

Основные характеристики XASM-3

  • Длина 5,25 м
  • Скорость 3М
  • Дальность 80 морских миль (ок. 150 км) и более
  • Стартовая масса 900 кг
  • Система наведения - инерциальная/GPS + активная/пассивная система

Считается, что разработка ПКР XSSM и XASM-3 имеет стратегическое значение для Японии, поскольку поможет заблокировать "первую цепь островов" от Японского архипелага до Тайваня в случае военных действий со стороны КНР.

Модернизация и эволюционный путь японских противокорабельных ракет
Источник: blogs.yahoo.co.jp
24.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Франция
Япония
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы