Новые японские ПКР на защите "островов первой цепи"



3D-концепт японской ПКР XASM-3

Источник: blog.goo.ne.jp/sekiseikai_2007 3D-концепт японской ПКР XASM-3Источник: blog.goo.ne.jp/sekiseikai_2007

На выставке MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems & Technologies) была представлена информация о японской противокорабельной ракете XSSM, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (23 июня).

Сообщается, что ракета создается на базе ПКР Тип 88, которая, в свою очередь, разработана на основе технологий SSM-1. Впервые информация о новой ракете появилась в 2012 году как о "технологически менее рискованном и менее дорогом по стоимости семействе противокорабельных ракет". Отмечалось, что ПКР будет поставляться в трех вариантах - корабельного базирования, авиационного и берегового.

В конце января 2017 года споттеры сообщили о пуске ПКР с опытового корабля JS Asuka на основании того, что корабль вернулся на базу с пустым пусковым контейнером.

По мнению наблюдателей, XSSM имеет много общего с ПКР воздушного базирования XASM-3, которая, по слухам, недавно была испытана. XASM-3 способна достигать скорости 3М благодаря прямоточному ВРД (подобной на европейской УР воздушного боя Meteor и французской КР ASMP-A с ядерным оснащением). На конечном участке траектории ракета летит близко к уровню моря для затруднения перехвата средствами ПВО/ПРО.

Основные характеристики XASM-3

Длина 5,25 м

Скорость 3М

Дальность 80 морских миль (ок. 150 км) и более

Стартовая масса 900 кг

Система наведения - инерциальная/GPS + активная/пассивная система

Считается, что разработка ПКР XSSM и XASM-3 имеет стратегическое значение для Японии, поскольку поможет заблокировать "первую цепь островов" от Японского архипелага до Тайваня в случае военных действий со стороны КНР.