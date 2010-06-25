Разбились F-16 и Global Hawk
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Перевернувшийся истребитель F-16D Fighting Falcon пилотажной группы Thunderbirds ВВС США, 23 июня 2017
Источник: WHIO-TV (через Facebook)
В двух несвязанных с собой инцидентах ВВС США потеряли истребитель F-16D Fighting Falcon и беспилотник RQ-4 Global Hawk, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationist.com (23 июня).
21 июня в результате технической ошибки потерпел крушение стратегический беспилотный ЛА RQ-4 Global Hawk, который совершал полет от базы ВВС Эдвардс до своей "домашней" базы Бил (12-я разведывательная эскадрилья, Калифорния). Беспилотник упал в районе горы Уитни.
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24.06.2017
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