Разбились F-16 и Global Hawk



Перевернувшийся истребитель F-16D Fighting Falcon пилотажной группы Thunderbirds ВВС США, 23 июня 2017

Источник: WHIO-TV (через Facebook) Перевернувшийся истребитель F-16D Fighting Falcon пилотажной группы Thunderbirds ВВС США, 23 июня 2017Источник: WHIO-TV (через Facebook)

В двух несвязанных с собой инцидентах ВВС США потеряли истребитель F-16D Fighting Falcon и беспилотник RQ-4 Global Hawk, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationist.com (23 июня).

21 июня в результате технической ошибки потерпел крушение стратегический беспилотный ЛА RQ-4 Global Hawk, который совершал полет от базы ВВС Эдвардс до своей "домашней" базы Бил (12-я разведывательная эскадрилья, Калифорния). Беспилотник упал в районе горы Уитни.