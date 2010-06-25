Как Су-22 сумел обмануть AIM-9X?



Подвеска УР ближнего воздушного боя на истребитель F/A-18E

Источник: фото US Navy/MCS3C Nathan Burke Подвеска УР ближнего воздушного боя на истребитель F/A-18EИсточник: фото US Navy/MCS3C Nathan Burke

Каким образом устаревший истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии увернулся от новейшей американской ракеты AIM-9X Sidewinder, остается предметом разбирательства экспертов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на combataircraft.net (23 июня).

Сообщалось, что 18 июня истребитель F/A-18E (BuNo 168914/AJ304) из состава эскадрильи Strike Fighter Squadron (VFA) 87, приписанный к Carrier Air Wing (CVW) 8 ВМС США, выпустил УР с ИК ГСН AIM-9X Sidewinder с расстояния около полумили, но была дезориентирована тепловыми ловушками, выстреленными Су-22. Самолет был поражен второй ракетой - AIM-120 AMRAAM с активной РЛ ГСН, пущенной также с близкого расстояния. Согласно сирийским источникам, пилот катапультировался и благополучно был спасен.

Этот случай комментирует Джон Манкларк (John Manclark), который в 1985-87 годах был командиром знаменитой 4447-й эскадрильи, которая использовала советские истребители для обучения американских пилотов вести воздушный бой. По его словам, ЦРУ передало им блок тепловых ракет от сбитого в Афганистане штурмовика Су-25 для тестирования. Блок был установлен на МиГ-21, и ракету AIM-9P учили не реагировать на эти ложные вспышки. Су-22, похоже, имел модернизированный блок ИК-ловушек ("обновленный факельный пакет"), который сумел перехитрить AIM-9X.

В 1979-82 годах Сирия получила 40 новых в то время истребителей-бомбардировщиков Су-22М, они совершили около 40 боевых вылетов в войне 1982 года. Израиль заявлял о сбитии 8 таких самолетов, Сирия подтверждала лишь одну потерю. В 1983 году были поставлены новые партии советской авиационной техники, в том числе 20 Су-22М3К, затем не менее 42 Су-22М4К. Уцелевшие Су-22М первой партии были модернизированы до уровня Су-22М2К.

Однако по состоянию к 2014 году в строю осталась лишь "дюжина боеспособных самолетов". В начале 2015 года Иран передал 10 бывших иракских Су-22М4К. До удара США по базе Шайрат ВВС Сирии имели около 30 боеспособных и нуждающихся в ремонте Су-22М3, Су-22М4К и Су-22УМ-3К (три эскадрильи). После американского удара осталось всего около 10 самолетов, из которых могут подняться в воздух лишь 5-6.