На пороге - 258 МиГ-35



Многоцелевой истребитель МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Истребитель МиГ-35 может поступить на вооружение ВВС России в 2019 году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ydn.com.tw (25 июня).

Хотя этот самолет отсутствовал на Парижском авиасалоне 2017, компания РСК МиГ заявляет, что машина будет представлена на выставке МАКС-2017 в России (июль этого года).

Компания заявляет, что МиГ-35 это истребитель с технологиями пятого поколения на базе самолета четвертого поколения и соответствует поколению 4.5. Заметность машины в радиолокационном спектре снижена, есть возможность оснащения радаром с активной ФАР, тяга силовой установки (два ТРДДФ РД-33МК) повышена на 12%, самолет может поднять 7 т боевой нагрузки.

Пресс-секретарь РСК МиГ Анастасия Кравченко заявила, что самолет приспособлен для базирования в "жестких условиях", способен совершать укороченные взлеты и посадки, может храниться под открытым небом в течение нескольких месяцев, замена двигателя может быть проведена прямо на аэродроме всего за 58 минут.

Вероятно, ВВС России станут первым оператором этого самолета. Как ожидается, будут заказаны первые 37 самолетов, окончательное количество может достичь 258 машин - если будет проведена полная замены парка МиГ-29 на самолеты этой модификации. Кроме того, МиГ-35 имеет значительный экспортный потенциал - более 30 стран мира покупали МиГ-29, замена которых неизбежна.

Журналисты спросили Кравченко, ведет ли компания разработку истребителя пятого поколения, на что пресс-секретарь сообщила, что "РСК МиГ имеет планы на будущее", но отказалась озвучить даже общие технические требования к этому истребителю.