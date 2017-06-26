Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На пороге - 258 МиГ-35

26.06.2017 Военный паритет 136 1
0
Понравилась новость?
 0
МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Истребитель МиГ-35 может поступить на вооружение ВВС России в 2019 году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ydn.com.tw (25 июня).

Хотя этот самолет отсутствовал на Парижском авиасалоне 2017, компания РСК МиГ заявляет, что машина будет представлена на выставке МАКС-2017 в России (июль этого года).

Компания заявляет, что МиГ-35 это истребитель с технологиями пятого поколения на базе самолета четвертого поколения и соответствует поколению 4.5. Заметность машины в радиолокационном спектре снижена, есть возможность оснащения радаром с активной ФАР, тяга силовой установки (два ТРДДФ РД-33МК) повышена на 12%, самолет может поднять 7 т боевой нагрузки.

Пресс-секретарь РСК МиГ Анастасия Кравченко заявила, что самолет приспособлен для базирования в "жестких условиях", способен совершать укороченные взлеты и посадки, может храниться под открытым небом в течение нескольких месяцев, замена двигателя может быть проведена прямо на аэродроме всего за 58 минут.

Вероятно, ВВС России станут первым оператором этого самолета. Как ожидается, будут заказаны первые 37 самолетов, окончательное количество может достичь 258 машин - если будет проведена полная замены парка МиГ-29 на самолеты этой модификации. Кроме того, МиГ-35 имеет значительный экспортный потенциал - более 30 стран мира покупали МиГ-29, замена которых неизбежна.

Журналисты спросили Кравченко, ведет ли компания разработку истребителя пятого поколения, на что пресс-секретарь сообщила, что "РСК МиГ имеет планы на будущее", но отказалась озвучить даже общие технические требования к этому истребителю.

Инфографика МиГ-35 от РСК МиГ, переведенная на китайский язык
Источник: ydn.com.tw
25.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
РД-33
Компании
МиГ РСК
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9825
№1
26.06.2017 03:50
Бондарев говорил о 170 ед.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы