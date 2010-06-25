В США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком
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Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.
Источник: @US_EUCOM
Командование вооруженных сил США в Европе опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.
В командовании отметили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как "небезопасный".
На фотографиях виден перехватчик Су-27П бортовой номер "93 красный" (регистрационный RF-33749) из состава авиации Балтфлота, базирующейся в Калининградской области.
20 июня телеканал Fox News сообщил, что перехватчик прошел в пяти футах (около 1,5 метров) от самолета-разведчика.
Российская сторона, освещая этот эпизод, отметила, что все дело было в "провокационном маневре" RC-135U, начавшего выполнять разворот в сторону Су-27. Американские военные, в свою очередь, опровергли это утверждение.
Самолеты типа RC-135U — машины радиотехнической разведки, основной задачей которых является изучение технических параметров вражеских радаров и радиолокационных головок самонаведения ракет, а также систем постановки электронных помех.
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23.06.2017
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