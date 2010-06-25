Новейшие системы охраны военных объектов в Арктике обсудят на "Армии-2017"



Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Источник: http://patriot-expo.ru/ Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»Источник: http://patriot-expo.ru/

Кроме того, на форуме обсудят вопросы совершенствования требований к комплексам технических средств охраны объектов Вооруженных сил с учетом опыта их практического применения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инновационные разработки для охраны военных объектов в условиях вечной мерзлоты в Арктике обсудят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе тематического круглого стола, который пройдет на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", специалисты Минобороны России обсудят имеющиеся и инновационные разработки предприятий и организаций промышленности в области систем охраны военных объектов, а также возможность их использования в интересах российской армии, в том числе в Арктике в условиях вечной мерзлоты", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что также на форуме управлением службы войск и безопасности военной службы Минобороны будет проведен брифинг, посвященный вопросам совершенствования требований к комплексам технических средств охраны объектов Вооруженных сил различных категорий с учетом опыта их практического применения.

Мероприятия научно-деловой программы форума "Армия-2017" пройдут с 23 по 26 августа, в них примут участие ведущие ученые, специалисты в научных областях и общественные деятели, отметили в оборонном ведомстве. Для проведения круглых столов, семинаров, брифингов и симпозиумов на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" подготовлены 23 конференц-зала и переговорные комнаты, общей вместимостью более 2 тыс. человек, добавили в Минобороны.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех в военных округах РФ и на Северном флоте.