Морской комплекс ПВО "Панцирь-МЕ" уже запущен в серию
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Зенитный комплекс "Панцирь-М"
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС
Презентация "Панцирь-МЕ" состоится на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена, он уже запущен в серию. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Разработка морской версии не имеющего аналогов в мире комплекса ПВО "Панцирь" завершена. Презентация "Панцирь-МЕ" состоится на МВМС-2017 [Международном военно-морском салоне] в Санкт-Петербурге", - сказал Чемезов на годовом общем собрании акционеров ПАО "Камаз".
"Комплекс уже вышел в серийное производство", - добавил глава Ростеха.
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно- пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".
Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.
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23.06.2017
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