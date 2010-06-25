Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первый полет предсерийного авиарадара А-100 состоится в декабре 2017 года

26.06.2017 ТАСС 81 0
0
Понравилась новость?
 0
А-50У
Модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05) в первом полете после модернизации. Таганрог, 07.12.2016
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что поставки самолета в войска начнутся в первом квартале 2019 года

ТАГАНРОГ, 23 июня. /ТАСС/. Первый полет нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" перед поставками в войска запланирован на декабрь этого года, сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила уже пять испытательных полетов (первый полет был в октябре 2016 года - прим. ТАСС). На ней отрабатываются все основные технологические решения. Мы провели совещание, поговорили со специалистами. Работы по созданию самолета А-100 сегодня идут в графике, мы надеемся, что в декабре этого года будет совершен его первый полет", - сказал Борисов во время посещения ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (предприятие - производитель самолета А-100).

Отвечая на вопрос о сроках начала поставок этого самолета в войска, он уточнил, что речь идет о первом квартале 2019 года.

Замминистра также пояснил, что самолет А-100, исходя из дальности его полета, дальности работы его локаторов, предназначен для решения стратегических задач.

А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно- транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".

Ранее в концерне "Вега" сообщили, что 21 апреля радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" был впервые испытан в полете на летающей лаборатории.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Борисов Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы