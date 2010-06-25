Первый полет предсерийного авиарадара А-100 состоится в декабре 2017 года
|
|
Модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05) в первом полете после модернизации. Таганрог, 07.12.2016
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что поставки самолета в войска начнутся в первом квартале 2019 года
ТАГАНРОГ, 23 июня. /ТАСС/. Первый полет нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" перед поставками в войска запланирован на декабрь этого года, сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила уже пять испытательных полетов (первый полет был в октябре 2016 года - прим. ТАСС). На ней отрабатываются все основные технологические решения. Мы провели совещание, поговорили со специалистами. Работы по созданию самолета А-100 сегодня идут в графике, мы надеемся, что в декабре этого года будет совершен его первый полет", - сказал Борисов во время посещения ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (предприятие - производитель самолета А-100).
Отвечая на вопрос о сроках начала поставок этого самолета в войска, он уточнил, что речь идет о первом квартале 2019 года.
Замминистра также пояснил, что самолет А-100, исходя из дальности его полета, дальности работы его локаторов, предназначен для решения стратегических задач.
А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно- транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".
Ранее в концерне "Вега" сообщили, что 21 апреля радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" был впервые испытан в полете на летающей лаборатории.
|
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.06.2017 "Премьер" дальнего видения
17.03.2017 Испытания "летающего радара" А-100 начнутся в июле
03.11.2014 Новый Ил-76МД-90А передается военной авиации
08.10.2014 Им сверху видно все
15.05.2017 Зарубежные эксперты о самолетах ДРЛО А-100 и А-50/А-50У
03.05.2017 Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
09.09.2015 Уроки МАКСа-2015 — часть I
12.01.2015 Секреты «Премьера»: на что способен новый самолет-шпион