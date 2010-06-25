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Ветеран российской разведки рассказал о подготовке нелегальных разведчиков

26.06.2017 РИА Новости 66 0
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Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
Источник: CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Работа в нелегальной разведке - это не профессия, а настоящее подвижничество, связанное с принесением всего себя на алтарь интересов своей родины, заявил ветеран российской нелегальной разведки в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

В съемках репортажа, приуроченного к 95-летию управления "С" (нелегальная разведка) Службы внешней разведки Российской Федерации, участвовал ветеран нелегальной разведки, добывавший особо секретные документы НАТО. Лицо разведчика не было показано, а голос был изменен. В репортаже он был назван Павлом Андреевичем - по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства".

"Нелегал - это не профессия, это подвижничество. Так же как любой подвижник, он приносит на алтарь Отечества все", - сказал он.

По словам Павла Андреевича, среди разведчиков-нелегалов "есть гуманитарии, есть технари - инженеры авиационной промышленности, инженеры-физики, химики".

Он рассказал о некоторых принципах подготовки нелегалов. Это прежде всего свободное владение несколькими языками.

"Вживание" в образ гражданина той или иной страны, в которой работает разведчик-нелегал, требует знания мельчайших деталей. "Какие мама мне песенки пела на ночь, какие стишки я учил в школе", - сказал Павел Андреевич.

Ветеран особо коснулся проблемы вынужденной разлуки разведчиков-нелегалов со своими детьми.

"Женщинам-нелегалам я бы вообще при жизни ставил памятники. Женщине (работающей в разведке на нелегальном положении) приходится часто оставлять детей. Пусть бабушка, пусть родители мужа и жены ухаживают за оставшимся здесь (на родине) ребенком. Но мама переживает разлуку гораздо острее", - сказал он.

Сам Павел Андреевич признался, что его детям рассказывали, что "папа занят по работе, ему нужно писать на севере серию картин о моряках, о подводниках, а потом - о летчиках".

Павел Андреевич рассказал, как ему приходилось переживать иногда возникавшее острое чувство тоски по родине.

"Бывает такая ностальгия, такая тоска, так тяжело бывает на душе. Ты один совершенно, далеко-далеко от родины, но ты должен идти по пути к этому документу с грифом "Cosmic" (гриф выше, чем "совершенно секретно". - Прим. ред.)", - сказал ветеран разведки.
24.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
NATO

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