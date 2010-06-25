Генсек ОДКБ обсудил с министром обороны Сербии развитие отношений
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Флаг ОДКБ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров принял участие в инаугурации президента Сербии Александара Вучича в Белграде и обсудил с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем перспективы развития отношений, сообщает пресс-служба ОДКБ.
"23 июня находящийся в Белграде генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных вступлению в должность президента Республики Сербии Александра Вучича… В этот же день генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров встретился с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем и обсудил с ним перспективы развития отношений между ОДКБ и Республикой Сербией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выступая на церемонии, Александр Вучич подчеркнул готовность Сербии к многовекторной внешней политике. Он назвал Россию не только традиционным партнером Сербии, но страной, с которой сербское государство намерено выстраивать многоплановые отношения с прицелом на будущее.
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24.06.2017
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