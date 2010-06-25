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В Приамурье подготовили офицеров-специалистов для арктических подразделений

26.06.2017 РИА Новости 74 0
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Тренировка курсантов Арктического подразделения. Архивное фото
Тренировка курсантов Арктического подразделения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн - РИА Новости. Первый выпуск офицеров-специалистов для арктических подразделений состоялся в единственном на Дальнем Востоке высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялся выпуск офицеров. В составе выпуска впервые в Вооруженных Силах РФ подготовлены офицеры по уникальной специальности для службы в арктических условиях",- говорится в информации.

Первый набор по специальности "Применение мотострелковых (арктических) подразделений" был проведен осенью 2013 года. Командиры мотострелковых подразделений владеют основами горной, десантно-штурмовой и воздушно-десантной подготовки. При подготовке для выполнения задач в условиях Заполярья часть занятий, к примеру, проходит на снегоходах. Также за время обучения будущие специалисты осваивали управление собачьим упряжками и строили иглу, отрабатывали навыки выживания и ведения боя в экстремальных климатических условиях, большое внимание уделялось занятиям по лыжной подготовке.

Кроме офицеров для арктических подразделений, ДВОКУ подготовило молодых офицеров для горных подразделений и морской пехоты. Для штатных мотострелковых подразделений подготовлены прапорщики по программе среднего специального образования.

Всего выпустили более 100 офицеров, почти половина из них завершили обучение с отличием. Восемь человек закончили училище с золотой медалью.

В одном строю выпустились и офицеры спецфакультета ДВОКУ. Офицеры-иностранцы проходят обучение по нескольким специальностям, в том числе по применению мотострелковых и танковых подразделений. После вручения дипломов и нагрудных знаков об окончании училища они прошли торжественным маршем по правилам своих национальных армий.
24.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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