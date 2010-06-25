Двигатели ОДК обеспечили третий успешный старт российской ракеты «Союз-2-1в»



НК-33 / НК-43. Разработка – ОАО «СНТК имени Н.Д.Кузнецова». Серийное производство – ОАО «Моторостроитель». Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация НК-33 / НК-43. Разработка – ОАО «СНТК имени Н.Д.Кузнецова». Серийное производство – ОАО «Моторостроитель». Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация

Ракетный двигатель НК-33А, разработанный и произведенный на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации – ПАО «Кузнецов» – успешно отработал при запуске ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в».

Старт новейшей отечественной ракеты «Союз-2-1в» состоялся сегодня, 23 июня, в 21.04 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область). Он стал третьим испытательным пуском носителя легкого класса, оснащенного силовой установкой НК-33А, известной как двигатель, созданный конструктором Николаем Кузнецовым для «лунного» космического проекта Н1.

Подготовку изделий к старту и наблюдение за их работой в полете вели специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ПАО «Кузнецов». Двигатель, установленный на первой ступени ракеты-носителя, отработал штатно по программе.

«Союз-2-1в» – первый российский проект, реализованный после закрытия лунной программы, где применяется двигатель НК-33А. Адаптация изделия для современной легкой ракеты началась в 2010 году. По заданию заказчика – АО «РКЦ «Прогресс» – двигатели подвергались ряду комплексных проверок с целью подтверждения характеристик.

«Испытания проводились для подтверждения работоспособности на современных марках топлива, стойкости к загрязнениям, надежности при применении новых узлов автоматики управления путем трехкратного превышения необходимого ресурса и в составе блока ракеты-носителя, ускоренные климатические испытания для продления гарантийного срока использования, – пояснил главный конструктор Инженерного центра ПАО «Кузнецов» Валерий Данильченко. – В процессе работ по адаптации НК-33А для российского проекта в двигателе был заменен кабельный план, ряд датчиков и узлов, увеличен полетный ресурс, изменен профиль полета».

Справка:

Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33 – первого в мире своего класса, выполненного по замкнутой схеме, работающего на компонентах кислород-керосин, имеющего многоразовый запуск и многократное применение. Он отличается надежностью и совершенством технических параметров, демонстрирует максимальное отношение тяги к массе среди современных двигателей. Третий этап лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ) проводился совместно АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «КХБА», АО «НПОА». Специалисты ПАО «Кузнецов» участвовали в решении технических вопросов при подготовке, проведении и анализе результатов ЛКИ.