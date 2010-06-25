В Москве состоялось 17-е заседание российско-индийской Межправительственной комиссии по ВТС



Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Архивное фото

Источник: © AFP 2017 / Manjunath Kiran Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Архивное фотоИсточник: © AFP 2017 / Manjunath Kiran

ЦАМТО, 23 июня. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны, министр финансов Республики Индия Арун Джейтли 23 июня провели в Москве семнадцатое заседание российско-индийской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Главы военных ведомств России и Индии подчеркнули, что отношения двух стран носят характер привилегированного стратегического партнерства, одной из важнейших составляющих которого является взаимодействие военных ведомств.

"13 апреля текущего года мы отметили знаменательную дату – 70 лет со дня установления дипломатических отношений. За прошедшие годы между Россией и Индией сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают постоянство и высочайший уровень доверия", – отметил Сергей Шойгу, добавив, что это "в очередной раз подтвердили итоги встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время российско-индийского саммита 1 июня в Санкт-Петербурге".

Министр обороны России подчеркнул, что такие "регулярные доверительные встречи глав наших государств придают мощный импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере".

Он отметил, что сейчас стороны уделяют особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

"Приветствуем вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, что открывает новые перспективы взаимодействия. Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию", – заявил Сергей Шойгу.

"Важной составляющей и опорой российско-индийского стратегического взаимодействия" министр обороны назвал военное сотрудничество.

Здесь он особо выделил такой значимый аспект взаимодействия, как совместные военные учения.

"Они способствуют повышению авторитета вооруженных сил двух стран, демонстрируют готовность оборонных ведомств к эффективному противодействию современным вызовам и угрозам", – подчеркнул министр обороны России и напомнил, что в прошлом году сторонами были успешно проведены совместные антитеррористические и военно-морские учения.

"Осенью текущего года в Восточном военном округе планируем провести первое совместное межвидовое учение "Индра-2017", – напомнил Сергей Шойгу.

"Мы настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела", – заявил министр обороны России.

В ходе заседания, которое прошло в дружественной и деловой обстановке, детально обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии, перспективы его дальнейшего развития.

По окончании совместной работы была подписана "Дорожная карта" развития двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.