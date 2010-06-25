Работники комсомольского филиала компании "Сухой" получили награды на чемпионате профессионального мастерства ОАК
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Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Источник: © РИА Новости, Сергей Пятаков
ЦАМТО, 23 июня. Представители Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) стали победителями и призерами прошедшего в Ульяновске третьего открытого корпоративного чемпионата ОАК по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia.
Как сообщили в пресс-службе компании "Сухой, в компетенции "Монтаж электрооборудования летательных аппаратов" победу одержала монтажник электрооборудования Ксения Обливанцева. В компетенции "Производственная сборка изделий авиационной техники" сборщик-клепальщик Евгений Дьяченко занял призовое 3-е место, а сборщик-клепальщик Олег Забильский – 4-е место.
Ксения Обливанцева примет участие в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech – 2017, который пройдет этой осенью в Екатеринбурге.
За победу в третьем открытом чемпионате ОАК боролись специалисты и рабочие из 11 регионов России – представители крупнейших авиационных заводов из Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Воронежа, Новосибирска, Иркутска, Казани и других городов. Соревнования проходили по восьми компетенциям: фрезерные работы на станках с ЧПУ; токарные работы на станках с ЧПУ; инженерная графика CAD; производственная сборка изделий авиационной техники; монтаж электрооборудования летательных аппаратов; обслуживание авиационной техники; компетенция JuniorSkills.
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. Сегодня в деятельности организации принимают участие 72 страны. Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов.
Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
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23.06.2017
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