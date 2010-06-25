Корпоративный университет Уралвагонзавода расширяет состав участников



Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 23 июня. К числу учредителей Корпоративного университета АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" присоединились Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ) и Торгово-промышленная палата г.Нижний Тагил.

Решение было принято на собрание учредителей ассоциации, которое прошло на базе Уралвагонзавода.

"Мы с большим удовольствием вступаем в состав Корпоративного университета и готовы быть полезными корпорации УВЗ и Уралвагонзаводу. У нас уже есть ряд разработок, которые мы готовы предложить предприятиям интегрированной структуры корпорации", – отметил ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин.

Одним из первых шагов по взаимодействию бизнеса и вузовского образования станет создание базовой кафедры. Такое соглашение подписали исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин и ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин.

В числе участников представители высших и среднеспециальных учебных заведений, школ Дзержинского района Нижнего Тагила и предприятий интегрированной структуры корпорации. В приветственной речи исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин отметил, что для развития завода необходимо увеличивать число квалифицированных кадров. От того, как будут профессионально подготовлены уралвагонзаводцы, во многом зависит развитие машиностроительной отрасли России.

Директор Корпоративного университета и центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев отчитался о деятельности ассоциации за период с 2016 по 2017 годы. Количество студентов, обучающихся по целевому набору в вузах-учредителях Корпоративного университета, составляет 338 человек – это будущие работники предприятия. Студентам, обучающимся по договору с научно-производственной корпорацией УВЗ, гарантировано прохождение всех видов практик на заводе и подготовка дипломных проектов в различных подразделениях общества. В общей сложности в 2016 году практику прошли 807 студентов по программам высшего профессионального и среднеспециального образований, по программе подготовки рабочих. На постоянную работу в прошлом году принято 116 выпускников образовательных организаций, входящих в состав Корпоративного университета.

В течение учебного года проводилась профориентационная работа с выпускниками школ Дзержинского района по привлечению учащихся по необходимым для машиностроительного гиганта специальностям. Проведены профориентационные экскурсии для школьников и студентов, организованы Олимпиады по физике на призы депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Рощупкина. По результатам профориентационной работы в 2016 году был осуществлен набор выпускников для обучения за счет средств федерального бюджета в вузы Корпоративного университета.

Об опыте работы в рамках Корпоративного университета на примере проведения общезаводского чемпионата по стратегии и управлению бизнесом поделился представитель Уральского института управления РАНХиГС. О перспективах развития взаимодействия НТИ (филиал) УрФУ и Уралвагонзавода в рамках государственно-частного партнерства рассказал директор института Владислав Потанин. Директор МБОУ СОШ Лицей Ольга Узкова доложила о реализации совместных проектов градообразующего предприятия и учебного заведения.

В ходе совещания учредители Корпоративного университета озвучили ряд проблем, которые существуют при наборе студентов на технические специальности, в частности это отсутствие достаточных знаний по физике, ввиду нехватки квалифицированных учителей по данному предмету. Также одной из основных причин отсутствия профессиональных кадров является переезд молодых специалистов в крупные города. Было принято решение совместно проработать и реализовать меры по выходу из данной ситуации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".