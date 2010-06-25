Министры обороны РФ и Индии подписали "дорожную карту" развития военного сотрудничества
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на просмотре робототехнике в Ржевке
Источник: http://www.tetis-pro.ru/
Документ станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Арун Джейтли подписали дорожную карту развития двустороннего военного сотрудничества.
"Настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности Вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела", - сказал Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Он подчеркнул, что в соответствии с договоренностями эксперты сторон подготовили "дорожную карту" развития военного сотрудничества между Россией и Индией, которая станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов.
По окончании заседания министры обороны двух стран подписали соответствующий документ.
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23.06.2017
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