Путин поручил изучить вопрос увеличения предельного возраста пребывания на военной службе



Военнослужащий ВС России

Источник: Виталий Невар/ТАСС Военнослужащий ВС РоссииИсточник: Виталий Невар/ТАСС

Рассмотреть этот вопрос президент распорядился по итогам "Прямой линии"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе.

"Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что рассмотреть этот вопрос глава государства распорядился по итогам "Прямой линии" с россиянами. Тогда автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста, а он хочет служить.