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Индия планирует отменить оборонных заказов на сумму 3 млрд долларов

26.06.2017 Army Guide 84 0
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WZT-3
Польская БРЭМ WZT-3 (Woz Zabiezpeczenia Technychnego) на базе Т-72
Источник: military-today.com

Индийское правительство намерено объявить об отказе от оборонных контрактов на общую сумму более 3 млрд. долларов. Данное решение коснется военно-морских вертолетов, бронетехники и торпед. Министр обороны Индии Арун Джайтли (Arun Jaitley) выдвинул рекомендацию об отказе от длительных оборонительных закупок в пользу реализации их через программу «Make in India» (Сделай в Индии).

Первым под данную рекомендацию попадет бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), контракт на которую был заключен с государственным индийским предприятием BEML в 2012 году, общая стоимость его составляла 275 миллионов долларов. Контракт распространялся на 204 машины WZT-3, которые поставляла польская компания Bumar и импортировал BEML. Предполагается, что сделка будет отменена, при этом будут выдвинуты обвинения в коррупции и отсутствию со стороны BEML усилий по увеличению процента привлечения местной промышленности. Индийская армия ранее уже приобрела 352 единицы WZT-3 по трем предыдущих контрактам, которые были заключены с 1999 по 2005 год. Поскольку государственное предприятие DRDO разработало собственный вариант БРЭМ, а частные фирмы, такие как L&T, заинтересованы в их поставках в армию, правительство может выбрать местный вариант такой машины.


Сергей Вэй
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
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Страны
Индия
Польша
Компании
DRDO

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