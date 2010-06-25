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"БАе системз" передала ВВС Омана первые истребители "Тайфун"

26.06.2017 ЦАМТО 63 0
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Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии
Источник: Gary Claridge-King / twitter.com/GClaridgeking

ЦАМТО, 23 июня. Компания "БАе системз" (BAE Systems) объявила о состоявшейся 21 июня на авиабазе "Адам" церемонии передачи Военно-воздушным силам Омана первого из 12 заказанных истребителя "Тайфун".

В мероприятии принял участие командующий ВВС Омана вице-маршал авиации Маттар бин Али бин Маттар аль-Обайдани (Mattar bin Ali bin Mattar Al Obaidani).

Хотя в пресс-релизе "БАе системз" сообщается о передаче первого самолета, судя по размещенным в сети Интернет фотографиям, в Оман прибыло не менее двух истребителей (двухместные самолеты с рег. номерами ZR410 и ZR411).

Как ранее сообщал ЦАМТО, "БАе системз" в декабре 2012 года объявила о подписании с Оманом контракта на поставку 12 многоцелевых истребителей EF-2000 "Тайфун" и 8 учебно-боевых самолетов "Хоук" Mk.128 (AJT). Как планируется, ВВС Омана получат 9 одноместных и 3 двухместных EF-2000 "Тайфун" Транш.3.

Общая стоимость пакетного соглашения на поставку самолетов, включая долгосрочное материальное обеспечение и вооружение, оценивается в 2,5 млрд. фунтов стерлингов (более 4 млрд. долл.). По условиям контракта, первый истребитель должен быть передан заказчику в 2017 году.

Подписав соглашение с "БАе системз", Оман стал третьим зарубежным заказчиком самолетов "Тайфун". Летные испытания первых истребителей "Тайфун", предназначенных для поставки ВВС Омана, начались на предприятия в Уортоне в ноябре 2016 года.

Официальная церемония выкатки первых истребителей "Тайфун" и учебно-тренировочных самолетов "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана, состоялась на предприятии в Уортоне 15 мая 2017 года.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Оман
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems

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