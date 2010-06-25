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Минобороны Индонезии будет изыскивать средства для закупки 18 истребителей Су-35 – Рьямизард Рьячуду

26.06.2017 ЦАМТО 79 0
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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 23 июня. Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду сообщил местным СМИ, что соглашение с Россией по закупке 8 истребителей Су-35 предусматривает строительство предприятия по производству авиазапчастей, в том числе предназначенных на экспорт в страны региона.

Министр отказался обнародовать детали сотрудничества, заявив, что этот вопрос находится в компетенции Министерства торговли Индонезии.

Он также добавил, что Министерство обороны Индонезии будет изыскивать средства для покупки дополнительно 10 истребителей Су-35 с целью формирования полноценной эскадрильи, отмечает ресурс MetroTVNews.

Как уже сообщал ЦАМТО, о том, что Россия планирует построить в Индонезии предприятие по производству авиазапчастей к истребителям марки "Су", стало известно на прошлой неделе. Об этом министр обороны Индонезии заявил после встречи с российскими предстателями, ведущими переговоры по закупке Джакартой восьми истребителей Су-35. Он отметил, что Индонезия могла бы поставлять производимые запчасти и соседним странам региона.

Обсуждаемый план предусматривает детализацию офсетных обязательств (компенсационный пакет) с российской стороны на сумму 570 млн. долл. при учете, что Джакарта приобретет восемь единиц Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл. (офсет – 50% от суммы сделки).
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ

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