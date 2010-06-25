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Латвия намерена увеличить расходы на оборону

26.06.2017 ЦАМТО 69 0
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Латвия
Торжественная церемония в Адажи, Латвия
Источник: © REUTERS, Ints Kalnins

ЦАМТО, 23 июня. Как объявил 19 июня президент Латвии Раймондс Вейонис, Латвия намерена достичь поставленной НАТО цели увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта (ВВП) стран-членов альянса уже в 2018 году.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", данное заявление глава государства сделал в ходе церемонии, посвященной завершению развертывания многонациональной боевой группы НАТО на базе "Адажи".

По информации начальника объединенного штаба ВС Латвии генерала Леонидса Калниньша, дополнительные средства будут направлены на развитие инфраструктуры, закупку оборудования и подготовку личного состава. Легкая пехотная бригада СВ Латвии будет реформирована в механизированную бригаду к концу 2018 года, а ее огневая мощь возрастет за счет поставки заказанных из состава ВС Австрии 155-мм самоходных гаубиц M-109.

Латвия применяет модернизированные ББМ CVR(T) из состава ВС Великобритании, которые заметно уступают по характеристикам закупленным соседней Литвой в Германии ББМ "Боксер" и состоящим на вооружении ВС Эстонии ББМ CV-9035. Для повышения огневой мощи CVR(T) Латвия также приобретает ПТРК "Спайк".
23.06.2017
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Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Латвия
Литва
Эстония
Продукция
M109
Проекты
CV-90
NATO

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