Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России
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Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
ЦАМТО, 23 июня. Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России. Информация об этом опубликована в газете Министерства обороны РФ "Красная звезда".
Согласно публикации, фрагмент которой цитирует "РИА Новости", перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны – МиГ-31 и Су-27. Разведывательных полетов, которые выполняли иностранные самолеты у границ России, за неделю зафиксировано 23. В том числе, десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим") и по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также у границ России осуществляли разведывательные полеты Португалия и Япония.
Кроме того, как сообщает газета, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. В патрулировании в этом районе также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, передает "РИА Новости".
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23.06.2017
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