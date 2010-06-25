В Главном испытательном космическом центре МО РФ имени Г.С.Титова прошло расширенное заседание НТС
|
|
В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости
ЦАМТО, 23 июня. В Главном испытательном космическом центре Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) 21 июня прошло расширенное заседание научно-технического совета.
В его работе приняли участие ведущие ученые и специалисты Главного центра, представители командования космических войск, специалисты 4-го ЦНИИ, 46-го ЦНИИ Минобороны России, Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, а также других организаций.
Заседание было посвящено обсуждению состояния и направлений развития Главного центра в вопросах создания и испытаний перспективных космических систем и комплексов.
Уникальные научные наработки по тематике Главного центра являются площадкой для проведения исследований по перспективным направлениям. Заслушанные доклады молодых ученых – соискателей ученой степени кандидата наук – были посвящены совершенствованию информационно-телеметрического обеспечения перспективных ракет-носителей семейства "Ангара" и "Союз-2" с целью обеспечения гарантированного выведения космических аппаратов на заданные орбиты, обоснованию оптимального состава технических требований при проведении летных испытаний перспективных космических систем и комплексов при отработке базовых тактико-технических характеристик космических аппаратов, оценке влияния организационно-технических факторов на способность Главного центра выполнить задачи по управлению отечественной группировкой космических аппаратов в различных условиях обстановки.
На заседании были обсуждены: результаты сопровождения более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам проведения летных испытаний перспективных космических систем и комплексов и модернизации средств наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами; особенности проведения изобретательской и рационализаторской работы в воинских частях и подразделениях Главного центра; результаты участия личного состава Главного центра в конкурсах Министерства обороны на лучшие научные работы и научно-деловых мероприятиях на базе ФГАУ "КВЦ "Патриот" – лекции ведущих ученых в космической области и семинаре по перспективам развития космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
Научно-технический совет отметил комплексный подход к проведению диссертационных исследований в Главном центре, направленный на решение не только локальных задач, но и на рассмотрение всего спектра проблематики на всех этапах жизненного цикла опытных образцов изделий (запуск ракет космического назначения, испытания и управление космических систем и комплексов, организационно-технические мероприятия) с учетом перспектив развития ракетно-космической техники.
Также на заседании был представлен анализ хода подготовки научных кадров (15 соискателей ученой степени кандидата наук), рецензирования и издания научных трудов (35 статей и учебников, 2 сборника научных трудов), а также участия специалистов Главного центра в работе конференций, семинаров и симпозиумов (18 мероприятий), подготовки отзывов на диссертации и авторефераты (6 отзывов ведущей организации и 27 отзывов на авторефераты), отмечена важная роль участия ведущих ученых Главного центра в работе диссертационных советов в качестве оппонентов.
В принятом по итогам заседания решении научно-технического совета одобрена проводимая научно-техническая политика и поставлены задачи подчиненным воинским частям и подразделениям по организации и проведению XXI Межведомственной научно-практической конференции "Научно-практические аспекты совершенствования управления космическими аппаратами и информационного обеспечения запусков космических аппаратов", приуроченной к 60-летию Главного центра, которая будет проведена 26-27 октября 2017 года на базе ФГАУ "КВЦ "Патриот", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.01.2017 Космические планы на 2017 год
14.04.2015 Соединения и воинские части Войск ВКО принимают непосредственное участие в обеспечении космической деятельности РФ
02.12.2014 В Войсках воздушно-космической обороны отмечают третью годовщину со дня образования
06.01.2014 Долгая дорога в небо
21.01.2013 2013: орбитальный дебют
15.11.2012 Российский спутник "Меридиан" успешно вышел на орбиту
30.11.2011 Плесецк обретает новый облик
01.02.2011 Космические горизонты