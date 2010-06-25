Корабли ВМФ России нанесли удары ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ в Сирии



Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".

Источник: Reuters Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".Источник: Reuters

ЦАМТО, 23 июня. Корабли Военно-морского флота России произвели запуск шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГИЛ в Сирии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения", – говорится в сообщении.

В результате ударов уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания крылатых ракет сдетонировал арсенал боеприпасов.

Командования ВС Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках, сообщили в российском военном ведомстве.