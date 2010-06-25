Корабли ВМФ России нанесли удары ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ в Сирии
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Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters
ЦАМТО, 23 июня. Корабли Военно-морского флота России произвели запуск шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГИЛ в Сирии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.
"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения", – говорится в сообщении.
В результате ударов уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания крылатых ракет сдетонировал арсенал боеприпасов.
Командования ВС Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках, сообщили в российском военном ведомстве.
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23.06.2017
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