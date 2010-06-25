Турецкий SSM после отклонения предложения Otokar откроет новый тендер на серийное производство танка Altay



Один из двух прототипов турецкого основного танка Altay на военном параде в Анкаре, 30.08.2015

Источник: AP / Burhan Ozbilici Один из двух прототипов турецкого основного танка Altay на военном параде в Анкаре, 30.08.2015Источник: AP / Burhan Ozbilici

Подсекретариат оборонной промышленности Турции (SSM) отклонил предложение компании Otokar о віпуске первоначальной серии из 250 основных боевых танков (ОБТ) третьего поколения. Основной причиной стали разногласия по цене. SSM теперь откроет новый тендер на серийное производство турецких ОБТ.

В заявлении, опубликованном Otokar 9 июня 2017 года, говорится, что компания сделала свое лучшее и окончательное предложение по серийному производству танка 29 августа 2016 года. «Однако SSM сообщил Otokar 9 июня, что его предложение, рассматриваемое в финансовых, административных и технических аспектах, было отклонено, в первую очередь из-за цены. Требование к ОБТ теперь должно быть удовлетворено через тендер », - говорится в заявлении Otokar.

По информации SSM, контракт на создание ОБТ Altay, был подписан 29 июля 2008 года с компанией Otokar, как с основным исполнителем. Целью контракта была разработка оригинального отечественного танка, изготовление опытных образцов, проведение их испытаний и квалификации. Субподрядчиками были выбраны турецкие компании ASELSAN A.Ş., MKE, ROKETSAN A.Ş., а также южнокорейская ROTEM.

В новом тендером процессе смогут принять участие такие оборонные компании, как Otokar, FNSS и BMC.

Представители Otokar заявили, что их компания примет решение об участии в тендере после тщательного изучения заявления SSM.

Другие турецкие оборонные компании высказывают свою заинтересованность

Совместное предприятие FNSS, принадлежащее турецкому ходингу Nurol и зарегистрированной в Великобритании BAE Systems, выразило свою заинтересованность в проекте Altay. Компания, которая имеет серьезные международные партнерские отношения, недавно на выставке IDET 2017 представила опытный образец своего среднего танка KAPLAN MT, разработанного совместно с ее индонезийским партнером, компанией PT Pindad.

Давая интервью агентству Anadolu относительно проекта Altay, генеральный директор FNSS Наиль Курт (Nail Kurt) сказал, что решение SSM возобновить тендерный процесс было «целесообразным».

«Мы полагаем, что использование инфраструктуры, опыта и знаний нашей компании, которая успешно завершила этап изготовления более 3000 гусеничных боевых бронированных машин, для производства турецкого основного боевого танка Altay, принесет огромную пользу нашей постоянно укрепляющейся экосистеме оборонной промышленности, особенно для нашего основного заказчика - турецких вооруженных сил», - сказал Курт.

Известный представитель турецкой оборонной промышленности, выпускающий бронированные и тактические колесные машины, компания BMC также находится среди турецких оборонных компаний, которые заявили о своих планах участия в проекте Алтай. Председатель BMC, Этем Санджак (Ethem Sancak) ранее заявлял, что его компания готова представить заявку на участие в тендере по данному проекту.

Между тем, заместитель генерального директора компании Katmerciler, Фуркан Катмерджи (Furkan Katmerci) отметил, что Katmerciler, которая в 2010 году дебютировала в качестве предприятия оборонной промышленности со своей бронированной машиной для контроля беспорядков ARV, также оценит текущие события, подчеркнув, что его компания не будет воздерживаться от какой-либо ответственности за танковый проект.

Раньше в Стратегическом плане на 2017-2021 гг., опубликованном SSM, начальная дата выпуска первого серийного танка Altay была установлена на 2020 год. Первые 15 танков должны были быть введены в эксплуатацию в 2020 году, еще 20 танков были запланированы на 2021 год. Пока нет информации о том, будут ли пересмотрены эти цифры в связи с объявлением нового тендера.

Сергей Вэй