Летчики ЮВО победили в конкурсе "Авиадартс-2017"
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'Авиадартс-2017'. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Летчики ЮВО победили в конкурсе "Авиадартс-2017", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"По результатам проведения третьего этапа конкурса по воздушной выучке экипажей оперативно-тактической и армейской авиации "Авиадартс-2017" команда Южного военного округа (ЮВО) заняла первое место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ЮВО на конкурсе были представлены экипажи авиации на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ и Су-27 СМ3, бомбардировщиках Су-24М и Су-34, а так же на вертолетах Ми-8АМТШ и Ка-52. По итогам конкурса экипажи заняли пять первых мест, одно второе и одно третье, летчики четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО стали первыми в командном зачете.
Добавляется, что во всеармейском этапе конкурса принимали участие более 60 экипажей авиации соединений и частей ВКС и военных округов, было задействовано свыше 100 единиц авиационной техники.
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23.06.2017
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