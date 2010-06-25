ВКС 14 раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России



Истребитель МиГ-31. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Истребитель МиГ-31. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю 14 раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, следует из данных, опубликованных в газете "Красная звезда".

Перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны - МиГ-31 и Су-27. За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим"), по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония.

Кроме этого, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря, сообщает газета. В патрулировании в этом районе также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний инцидент произошел на днях над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.